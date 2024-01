Vanessa Lopes é o terceiro nome confirmado no Camarote do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes é o terceiro nome confirmado no Camarote do BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2024 18:42 | Atualizado 05/01/2024 18:45

foi o terceiro nome anunciado do Camarote do BBB 24 anunciado nesta sexta-feira (5). A jovem de 22 anos é um fenômeno do TikTok e conta com mais de 30 milhões de seguidores e mais de um bilhão de curtidas.