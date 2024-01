Yasmin Brunet é a segunda integrante do Camarote confirmada no BBB 24 - Globo/Paulo Belote

Yasmin Brunet é a segunda integrante do Camarote confirmada no BBB 24Globo/Paulo Belote

Publicado 05/01/2024 16:36 | Atualizado 05/01/2024 16:52

Depois de muita especulação, Yasmin Brunet foi a segunda integrante do Camarote do BBB 24 confirmada nesta sexta-feira (5) durante o Big Day. Natural do Rio de Janeiro, a modelo, com apenas 19 dias de vida, já participava de uma campanha de saúde.

Filha da modelo Luiza Brunet e do empresário argentino Armando Fernandez, Yasmin já foi casada com o modelo Evandro Soldati por 15 anos. Ela também trocou alianças com o surfista Gabriel Medina em uma cerimônia intimista no Havaí, nos Estados Unidos, em 2020. O casamento chegou ao fim em 2022. Recentemente, a artista ainda viveu um affair com MC Daniel.

Aos 35 anos, a modelo, que tem 1,76m de altura, contou ao Gshow que se irrita com pessoas falsas e mentirosas. De acordo com Luiza, Yasmin é "tímida e reservada", enquanto os amigos a descrevem como "autêntica, estranha e meio maluca".

Além dos trabalhos como modelo, a sereia, apelido que ganhou dos fãs nas redes sociais, é empresária e tem sua própria linha de produtos de beleza veganos. Yasmin também esteve no elenco de "Verdades Secretas" e chegou a filmar cenas de nudez com o ator João Vitor Silva.