Publicado 05/01/2024 14:16 | Atualizado 05/01/2024 14:17

Assim como toda a web, o ator João Guilherme mostrou que também está ansioso para conhecer os participantes do "Big Brother Brasil 24". Nesta sexta-feira (05), o filho do cantor Leonardo usou as redes sociais para compartilhar sua espera com o anúncio.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, ele revelou que a data de hoje irá definir seu dia a dia até abril em relação ao reality show da Globo. "Acordei preocupado. O dia de hoje define quem eu vou ter que engolir nos próximos três meses", brincou.

Vale lembrar que João Guilherme sempre se mostrou bastante participativo quando se trata de comentar "BBB" na internet. Na edição de 2022, o artista assistiu ao programa e declarou torcida para Jade Picon, sua ex-namorada.

Ao longo da programação da Globo nesta sexta-feira (05), a emissora irá revelar os nomes confirmados para o "BBB 24". Com direção de Boninho, o reality show começará na próxima segunda-feira (08), após a novela "Terra e Paixão".