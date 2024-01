Bella Campos - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2024 10:29 | Atualizado 05/01/2024 10:30

A atriz Bella Campos marcou presença no Réveillon dos Quereres, no Baixio, Bahia, e rendeu assunto pelo local. Isso porque, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", a artista teria dado um show de estrelismo nos dias em que ficou por lá.

Segundo fontes da jornalista mencionada, Bella pediu para que não fosse fotografada nos dias que antecederam a virada do ano, pois estava com dreads e faria fotos exclusivas para uma revista. A justificativa da famosa, no entanto, não teria convencido os fotógrafos presentes.

A atriz ainda teria se desentendido com um dos profissionais que estavam tirando fotos de uma outra mulher. Isso porque a ex-namorada de MC Cabelinho achou que as imagens seriam dela. O comportamento da artista surpreendeu nos bastidores, uma vez que ela havia sido convidada para o evento.

Na última quinta-feira (07), imagens de Bella Campos em clima de romance com o ator Caio Manhente começaram a circular na web. Os dois passaram o réveillon juntos na Bahia, local onde ela foi convidada para estar.