Paolla Oliveira e Diogo Nogueira dançando juntos - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2024 20:39

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira foram contagiados pelo novo hit de Joelma, "Voando pro Pará", e mostraram todo o gingado ao publicar um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (4) dançando juntinhos a canção.

Em vídeo compartilhado no Instagram, os artistas aparecem coladinhos na cozinha enquanto se divertem ao som da música, que viralizou com o trecho: "Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa".

Enquanto os dois imitavam Joelma, Paolla se surpreende com o momento em que o namorado reproduz a famosa "jogada de cabelo" da cantora.

O vídeo ainda divertiu os fãs por contar com um detalhe especial: a narração de Ivete Sangalo, feita com um efeito de áudio através do TikTok: "De boas dançando tacacá com o mozão. E a narração de Ivete Sangalo [risos]", escreveu Paolla no vídeo. Confira: