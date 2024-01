Gretchen promete colocar Thammy Miranda de castigo após filho assinar CPI contra padre Júlio Lancellotti - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2024 16:31

Gretchen usou as redes sociais nesta quinta-feira (4) para se pronunciar a respeito dos rumores de que seu filho, o vereador de São Paulo Thammy Miranda, havia votado a favor da instauração de uma CPI contra Julio Lancellotti. O padre está sendo acusado de comandar uma “máfia da miséria” por arrecadar doações e ajudar a população em situação de rua.

Através do X (antigo Twitter), um internauta fez um apelo e cobrou um posicionamento de Gretchen sobre o caso. “Mulher, faz alguma coisa! Dá uma palmada, bota de castigo, mas faz alguma coisa pelo amor de Deus, porque a coerência passou longe”, escreveu um fã. “O que? Pode ficar tranquilo. Vou fazer isso agora. Vou chamar ele e saber o que está acontecendo. Não estava sabendo de nada. Venho logo com notícias. Eu se precisar boto de castigo mesmo. Aff mãe sofre!”, respondeu a Rainha do Rebolado.

Pouco depois, Gretchen explicou que não vai comentar sobre o caso até o filho confirmar os rumores: “Acabei de ser pega de surpresa por uma notícia que eu não sabia que estava acontecendo [no Brasil], porque moro em Portugal. As pessoas me atacando, me detonando, por causa do negócio de uma CPI contra o centro de São Paulo que o Thammy assinou, disseram que ele assinou uma lei contra o padre”.

“Primeiro lugar, vocês tem que entender que eu sou mãe dele, não dona dele. Em segundo, não adianta me atacar. Tenham calma, a gente não sabe o que é. Eu vou procurá-lo, saber o que está acontecendo, porque hoje eu não caio mais em fake news. Não vou entrar em fake news”, prosseguiu.

“Depois que eu souber da verdade, eu venho me pronunciar, enquanto isso, meus comentários estão desativados, porque eu não vou admitir as pessoas me atacarem por uma coisa que eu nem sabia e que eu nem tenho culpa. Quando tenho culpa, eu reconheço e calo minha boca, mas quando eu não tenho, nem adianta com esses comentários idiotas e agressivos porque comigo não cola”, completou Gretchen.

Pronunciamento de Thammy Miranda

Em entrevista ao jornal O Globo, Thammy Miranda explicou a sua assinatura à CPI das ONGs na Câmara paulistana, que tem como alvo a atuação filantrópica do padre Júlio Lancellotti, da Paroquia de Sao Miguel Arcanjo, na Cracolândia.

De acordo com o vereador, o nome do religioso não estava citado no requerimento. "Em nenhum momento foi citado o nome do padre no requerimento, se tivesse jamais teria assinado porque defendo o trabalho dele. O padre está lá para ajudar as pessoas, nós estamos do mesmo lado. O que está acontecendo é uma grande fake news, o vereador (Rubinho Nunes) está fazendo campanha política em cima", afirmou.