notícia da morte do cantor sertanejo João Carreiro pegou todos de surpresa na manhã desta quinta-feira (04). No X, antigo Twitter, o nome do artista ficou entre os assuntos mais comentados e vários famosos lamentaram a partida precoce do famoso, de apenas 41 anos.

"A Música Sertaneja está em Luto… Descanse em paz companheiro, vá com Deus. Meus sentimentos a toda família e amigos. Oremos a Deus, com sua infinita misericórdia te receba de braços abertos!", escreveu Gusttavo Lima em seu Instagram.

"É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do João Carreiro. Ainda estamos distantes de compreender os planos maiores para nós e por isso pedimos a Deus que ilumine sua passagem e conforte todos seus familiares e entes queridos. Sua música é seu legado, o sertanejo sua bandeira e sua voz sua identidade. Descanse em paz", declarou a dupla Maiara e Maraisa.

"Por que meu Deus?! Por que os bons vão tão cedo?! Às vezes a gente não consegue entender os planos do senhor. O João não foi só um ídolo pra mim como para toda uma geração, me inspirou muito no início da carreira, cantei todas as suas músicas e foi o primeiro artista a gravar uma música com a gente! Que privilégio foi ter em um ídolo um grande amigo!", disse o cantor Mariano, da dupla com Munhoz.

João Carreiro faleceu na última quarta-feira (03), após realizar uma cirurgia no coração para colocar uma válvula. Momentos antes de entrar no centro cirúrgico, o artista compartilhou um vídeo descontraído ao lado da esposa