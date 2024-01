Lauana Prado - Reprodução / Divulgação

Lauana PradoReprodução / Divulgação

Publicado 04/01/2024 11:22

Um avião que transportaria a cantora sertaneja Lauana Prado foi alvo de arrombamento na última segunda-feira (01), em Porto Alegre do Norte (MT). Após o susto, a artista explicou em suas redes sociais detalhes do crime.

"Gente, estava tudo pronto aqui, organizado, colocamos as malas no avião, na hora que os comandantes foram dar um check-up geral aqui na aeronave, a gente descobriu que tentaram arrombar o nosso avião. Já tinham visto falar nisso? Eu nunca tinha visto", declarou ela.

Em entrevista ao "G1", a polícia informou que a equipe de Lauana Prado percebeu alguns danos na aeronave no momento do embarque, como a tampa de combustível fora de posição, além de marcas de mãos e pegadas nas asas do avião.

Apesar dos pilotos e tripulantes não sentirem falta de nenhum objeto, o voo foi cancelado até o final da inspeção por motivos de segurança. A cantora e a equipe seguem bem.