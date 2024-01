Cantor João Carreiro publicou vídeo divertido com a esposa em quarto de hospital - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2024 08:25

O cantor sertanejo João Carreiro, da dupla com Capataz, morreu na última quarta-feira (03), aos 41 anos, após passar por uma cirurgia cardíaca. Momentos antes de realizar o procedimento para colocar uma válvula no coração, o artista compartilhou um registro descontraído falando sobre o assunto.

Em suas redes sociais, ele gravou um vídeo ainda no quarto ao lado da esposa, Francine Caroline, e brincou com o fato da roupa do hospital possuir detalhes em flores. "Meu bem, se eu empacotar, eu não quero saber dessa roupinha aqui", iniciou.

"Não combinou muito comigo, é de florzinha", completou João Carreiro, divertindo a companheira. Na sequência, ele aproveitou para falar a respeito do processo de recuperação nas próximas semanas e tranquilizar os fãs.

"Vou passar por um procedimento médico, vou fazer uma cirurgia no coração e dizer que vou ficar alguns dias fora da internet da vida. Só pra deixar vocês cientes da parada, só pra dizer que já deu tudo certo", explicou.

Ao "Gshow", Diego Diniz, empresário de João Carreiro, contou que o artista realmente estava confiante. "Falei com ele ontem, estava sorridente, confiante e tranquilo, mas infelizmente, não aguentou", lamentou.