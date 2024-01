Perfil de Ana Hikari no Instagram é hackeado - Reprodução/Instagram

Perfil de Ana Hikari no Instagram é hackeadoReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2024 21:04 | Atualizado 03/01/2024 21:21

Depois de Rafa Kalimann, foi a vez do perfil no Instagram da atriz Ana Hikari, da série "As Five", foi hackeado na noite desta quarta-feira (3). A conta, que possui mais de um milhão de seguidores, foi invadida por criminosos para realizar o "golpe do pix".

Através dos Stories do Instagram, os hackers começaram a usar fotos da artista para enganar os seguidores com falsas transferências de dinheiro e de investimentos.

Invadiram a conta da @_anahikari ?????? Ou fizeram um fake usando nome foto dela????? pic.twitter.com/VJS3Hz2HFH — Angela (@AngelaLosque) January 3, 2024

Os fãs rapidamente começaram a notar as ações incomuns na conta e se movimentaram através do X (antigo Twitter) para alertar os seguidores sobre o golpe enquanto Hikari não recupera a conta.