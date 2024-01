Lumena Aleluia faz piada com o relacionamento com Jaquelline e Lucas - Reprodução/Instagram

Lumena Aleluia faz piada com o relacionamento com Jaquelline e LucasReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2024 18:00 | Atualizado 03/01/2024 18:02

Lumena Aleluia publicou um vídeo nas redes sociais para relatar que a segurança de um evento que revistou seu cabelo. No entanto, uma fala da ex-BBB envolvendo o namoro de Jaquelline Grohalski e Lucas Souza irritou os fãs do casal.

“Ô segurança, fique tranquila, viu, minha irmã, que eu sei que não foi racismo. Eu sei que você me assistiu no BBB e você estava procurando a faca do Projota, que é desse tamanho [faz sinal de grande com as mãos] e meu cabelo é desse tamanho [faz sinal de grande com as mãos], né, minha irmã?”, disse Lumena, rindo.



EITA! Lumena publica vídeo zoando o casal Jaquelline Grohalski e Lucas Souza: "Procurando a química!"pic.twitter.com/OBJV6X0AUT — Central Reality (@centralreality) January 3, 2024 “Ô rapaz, agora entendi, segurança, por que eu não entrei na Fazenda. Porque não revistaram meu cabelo, né, minha irmã?”, afirmou. “Mas vocês estavam procurando o quê aqui dentro? Juízo? Vocês estavam procurando a Cariúcha, minha irmã? Ela não tá aqui dentro, não. Ela tá aí fora adotando gays. Ah, vocês estavam procurando a química da Jaque e do Lucas (risos)”.

Nos comentários, os internautas criticaram a alfinetada de Lumena. "Quem é ela? Ata, a cancelada", disse uma. "Gente, a troco de que ela fez isso? Lumena mulher, tu não precisa disso", escreveu outro. "A porta tem mais carisma", afirmou uma terceira.