Marcela Porto é conhecida como mulher AbacaxiReprodução: Instagram / Coluna Daniel Nascimento

Publicado 03/01/2024 13:01

O ano começou animado para Marcela Porto, a mulher Abacaxi. Nesta quarta-feira (3), ela foi flagrada por amigos da coluna Daniel Nascimento em uma delegacia no Rio de Janeiro.

A famosa prestou queixa contra o ex-marido na 82ª DP de Maricá. Como este colunista que vos escreve já havia contado com exclusividade , a beldade levou um golpe do ex-companheiro e, por isso, ela poderá ficar fora do Carnaval 2024 por problemas financeiros.

Assim, a coluna acredita que a denúncia realizada tenha sido em decorrência da situação mencionda acima. A mulher Abacaxi, que além de rainha da União de Maricá, também é proprietária de uma empresa de transporte de minérios, revelou em conversa que seu empreendimento não estava indo muito bem.

"Esse ano foi muito pesado. Me separei do meu ex-marido. Depois ele gastou, sem minha autorização, R$ 40 mil no meu cartão de crédito e minha empresa não vive a melhor fase", comentou ela a coluna Daniel Nascimento, à época da entrevista.