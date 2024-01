Jads, da dupla sertaneja com Jadson - Reprodução / Instagram

Jads, da dupla sertaneja com JadsonReprodução / Instagram

Publicado 03/01/2024 11:20

O cantor Jads, da dupla sertaneja com Jadson, se envolveu em uma grande polêmica ao se hospedar em um hotel em São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro. De acordo com informações do "G1", o artista foi expulso após publicar um vídeo do local.

Em registros que circulam nas redes sociais, o famoso surge falando sobre o quarto em que passaria a noite. "Estou em um hotel aqui, top. Pra mim não precisa mais do que isso, uma TV, 'Sky gato', um frigobarzinho", iniciou.

"E aí você vem aqui, logicamente, procurar a janela que não existe. Janela fake news, que eu achei bom porque o barulho é menor. Estamos literalmente em um cafofo, bom demais", completou Jads, finalizando a gravação em seus Storys no Instagram.

Por causa disso, o dono do hotel pediu para que a dupla se retirasse do local juntamente com a equipe. "Na hora que eu vi as críticas do Jads, pedi para eles se retirarem do hotel. A gente precisa, mas não podemos aguentar humilhação dos outros", afirmou o homem ao "G1".