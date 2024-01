João Guilherme e André Lamoglia - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2024 09:34

João Guilherme agitou as redes sociais na noite de terça-feira (02), ao publicar um registro ao lado do ator André Lamoglia, mais conhecido como personagem Iván da série espanhola "Elite", da Netflix. A proximidade entre os dois deu o que falar e gerou grande expectativa nos fãs dos artistas.

No vídeo em questão, o filho do cantor sertanejo Leonardo e o ator surgem com os rostos bem próximos e, no final da gravação, jogam um copo de bebida para o ar, seguindo o ritmo da música ao fundo. O curto momento foi suficiente para viralizar na web.

"Impressão minha ou quase saiu um beijo?", comentou um internauta. "Pelo André rolava um beijo…. Mas o João fez a sonsa e esquivou!", disse outro. "Meu Deus, quase beijaram", observou um terceiro.

Vale lembrar que, recentemente, o ator André Lamoglia foi apontado como affair de Jade Picon durante o réveillon em Pernambuco. A atriz e ex-BBB namorou João Guilherme por três anos.