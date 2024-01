Richarlison assume namoro com a influenciadora digital Amanda Araújo - Reprodução/Instagram

Richarlison assume namoro com a influenciadora digital Amanda AraújoReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 20:21

O ex-atacante da Seleção Brasileira Richarlison divertiu os seguidores ao assumir o namoro com a influenciadora digital Amanda Araújo nesta terça-feira (2).

Em vídeo publicado no TikTok, o jogador de futebol usou um viral nas redes sociais em que é possível ver o ovo de uma galinha caindo no telhado e se transformando em uma foto do casal.

Amanda se divertiu com o fato de ter assumido aos poucos seu relacionamento com o futebolista, enquanto ele buscou um meme para a situação. “Eu assumindo aos poucos, postando fotos fofinhas. E o Richarlison…”, escreveu ela ao compartilhar o vídeo. Assista:

eu assumindo aos poucos, postando fotos fofinhas e etc…

o richarlison: pic.twitter.com/g7FUQcygw1 — aurora (@amandinhaaad) January 2, 2024

O jogador do Tottenham, na Inglaterra, está com Amanda desde 2023 e os dois começaram a aparecer lado a lado nas redes sociais aos poucos. Amanda é influenciadora e estuda direito em São Paulo.