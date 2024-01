Luiza Mell pede ajuda na web para socorrer homem ferido - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 19:14 | Atualizado 02/01/2024 19:24

A influenciadora digital Luisa Mell gerou polêmica nas redes sociais nesta terça-feira (2) após expor um grave acidente e não dar detalhes do ocorrido.

No Instagram, a defensora dos animais publicou um vídeo de um homem coberto de sangue e pediu ajuda dos seguidores para chamar o SAMU para fazer o resgate. No entanto, ela não falou sobre as causas do acidente e revelou a identidade do homem ferido.

"Eu estou em Ilhabela, eu preciso muito de ajuda. Aconteceu um acidente, eu preciso de ajuda. A gente está ligando para o SAMU e não está vindo, por favor, alguém de Ilhabela me ajuda", declarou.

Horas depois, ela tranquilizou os seguidores. "Só pra avisar, o SAMU já chegou e conseguiu estancar o sangue. Meu Deus, obrigada por ter conseguido. Eles já estão a caminho do hospital", informou.

Ao publicar o vídeo, Luisa foi alvo de críticas por expor o caso. "Mulher fresca, porque não esclarecer o que aconteceu? Já que expôs a situação", declarou uma internauta. "Explique no seu tempo, mas apague o primeiro vídeo para não expor a vítima", disse outro. "Não consigo mais ver ela, sem achar que ela faz sensacionalismo em tudo", afirmou um terceiro.

Após as críticas, Luisa surgiu nos Stories para explicar a situação, que definiu como "assustadora e desafiadora". De acordo com a influenciadora, ela não conhecia a vítima. "Não foi na casa que eu estou, foi na casa do lado. Acho que foi um acidente, as pessoas que estavam bebendo e estavam um pouco alteradas. Ele caiu em cima do vidro e o vidro estourou. Cortou o braço e sangra muito, tem uma veia importante, por isso eu sabia que tinha que estancar", completou.