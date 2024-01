Bruna Biancardi para de seguir Neymar nas redes - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 18:45 | Atualizado 02/01/2024 18:49

Após o anúncio do terceiro filho, Bruna Biancardi, mãe de Mavie, segunda filha de Neymar Jr., deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira (2) ao deixar de seguir o atleta no Instagram.

No entanto, a influenciadora digital continua seguindo o pai de Neymar e a conta do site oficial do jogador de futebol na rede social. Já Neymar continua seguindo a ex-namorada.

Bruna confirmou o fim do relacionamento com o jogador em novembro de 2023, pouco após o nascimento de Mavie. "É um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", declarou em postagem feita no Instagram.

Nesta terça-feira (2), Leo Dias afirmou que o Neymar será pai pela terceira vez. De acordo com informações do jornalista, a mãe é uma modelo e a gestação já tem 3 meses. Até o momento, a equipe do jogador não se pronunciou sobre o assunto.