Regina Duarte pode voltar a atuar no SBTReprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 17:08

Regina Duarte pode voltar a atuar e seu próximo projeto deve acontecer pelo SBT. De acordo com informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, a atriz esteve na emissora durante o mês de novembro, justamente o mesmo período em que estavam sendo realizados os testes para o remake da novela "Pé de Laranja Lima".

O texto tradicional já foi adaptado para os cinemas em 2012 e ganhou outras versões para novelas, tanto pela TV Tupi quanto pela Band. Pelo SBT, o folhetim ainda não tem um nome definido e data para estrear

Ainda segundo a colunista, o nome de Regina Duarte já aparece no roteiro da novela. No entanto, as informações sobre a presença da atriz na produção estão sendo tratadas com sigilo.

Além disso, ainda não há informações sobre qual personagem Regina deve interpretar ou se ela vai integrar o time da produção da obra por trás das câmeras.