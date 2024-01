Carlos Henrique Medeiros estava desaparecido desde a noite de Natal - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 12:27

O influenciador Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, foi encontrado enterrado no quintal de uma casa de dois amigos, em Itapecerica da Serra, São Paulo, no último sábado (30). O casal, suspeito de cometer o crime, se entregou à polícia de forma voluntária.

De acordo com o jornal "Bom Dia, Brasil", da Globo, Renan José e Caroline Mello prestarão depoimento nesta terça-feira (02). Ao portal "Metrópoles", o delegado responsável pelo caso afirmou que, segundo a versão apresentada pelo casal, o jovem faleceu após uso de drogas.

Carlos Henrique teria sofrido uma overdose depois de manter relações sexuais com a irmã de Caroline, passando mal e caindo já sem vida no chão. O influenciador possuía um canal no YouTube, com quase 1,8 milhão de inscritos, onde publicava "pegadinhas".