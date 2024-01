Virgínia Fonseca e Hariany Almeida são noras do cantor Leonardo - Reprodução / Instagram

Virgínia Fonseca e Hariany Almeida são noras do cantor LeonardoReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 09:24

Virgínia Fonseca e Hariany Almeida provaram que a suposta rixa entre as duas não passa de boatos na internet. Na última segunda-feira (01), elas surgiram juntas curtindo o primeiro dia do ano em família e falaram sobre o assunto.

Os rumores de que as duas noras do cantor Leonardo não se davam bem circulam desde que a ex-BBB assumiu o namoro com Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe. As desavenças, porém, nunca existiram.

"Virgínia, olha aqui, o povo acha que nós não interagimos", iniciou Hariany em seus Storys no Instagram. A influenciadora, então, pediu para que a nova apresentadora do SBT explicasse a situação.

"Fala para eles que a gente interage", continuou a ex-BBB. "Esse povo tá… gente. É que assim, a gente interage fora das telas", garantiu a esposa de Zé Felipe. "Sim! A gente sabe viver. Tem que mostrar para provar", se divertiu Hariany Almeida, por fim.