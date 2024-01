Yasmin Brunet - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2024 08:25

A atriz e modelo Yasmin Brunet agitou a web na última segunda-feira (01) ao publicar um comentário nas redes sociais. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a loira contou como foi sua virada de ano e chamou atenção dos internautas.

"Amei passar meu Ano-Novo deitada", escreveu ela. A postagem, porém, foi deletada minutos depois. Na sequência, foi possível perceber que Yasmin Brunet também usou um aplicativo para excluir todos os tweets antigos.

O comportamento da filha de Luiza Brunet aumentou ainda mais os rumores de que ela estará no grupo Camarote do "Big Brother Brasil 24". A participação da modelo no reality show da Globo tem sido bastante cogitada nos últimos meses.

Vale lembrar que na próxima sexta-feira (05), durante a programação da emissora, Boninho soltará a lista de nomes para o "BBB 24". De acordo com o diretor de TV, o grupo Pipoca já está confinado desde o dia 28 de dezembro.