Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach não se pronunciaram sobre suposto fimReprodução / Instagram

Publicado 01/01/2024 16:32 | Atualizado 01/01/2024 16:36

O comportamento do ex-BBB Jonas Sulzbach durante o Réveillon Amoré, em Porto de Galinhas, levantou ainda mais rumores de que seu relacionamento com Mari Gonzalez realmente tenha chegado ao fim. Isso porque o influenciador foi flagrado em clima de romance com uma morena misteriosa no evento de Ano-Novo.

De acordo com informações do portal "LeoDias", a moça em questão seria Natália Maíne, de 27 anos. A suposta affair de Jonas é biomédica e compartilha conteúdos da área de estética nas redes sociais.

Ainda segundo o veículo mencionado, os dois teriam ficado bastante tempo de mãos dadas e trocaram beijos ao longo do evento. Além disso, foram embora juntos por volta das 02h30 desta segunda-feira (01).

O que mais deixou a web intrigada foi o fato de Mari Gonzalez também estar presente no Réveillon Amoré. Ela, no entanto, não foi vista perto do suposto ex-noivo. Apesar dos rumores de que a relação de oito anos tenha chegado ao fim, nem a ex-Panicat e nem Jonas se pronunciaram publicamente sobre o assunto.

Mari Gonzalez dá invertida em seguidora curiosa

Tudo começou quando Mari Gonzalez foi apontada como affair do cantor Pipo Marques, informação negada através de sua assessoria para a "Quem". Após os rumores, uma seguidora deixou um comentário disparando críticas no perfil da ex-Panicat.

"Por que você não falou para os seus seguidores que te amam e acompanham, o fim do seu romance com o Jonas? Acha que não merecemos saber? Falta de respeito com o público, não acha?", escreveu a internauta. "Vai caçar o que fazer!", disparou a famosa.