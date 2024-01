José Roberto Burnier é âncora do SP2 - Reprodução / TV Globo

Publicado 01/01/2024 15:46 | Atualizado 01/01/2024 15:57

José Roberto Burnier falou pela primeira vez após a cirurgia de emergência realizada na madrugada do último sábado (30), após sofrer um infarto em São Paulo. O comunicador, que estava de plantão na Globo, O jornalistafalou pela primeira vez após a cirurgia de emergência realizada na madrugada do último sábado (30), após sofrer um infarto em São Paulo. O comunicador, que estava de plantão na Globo, sentiu fortes dores no peito depois de apresentar o SP2

Em entrevista ao "F5", da "Folha de S. Paulo", o âncora do jornal local de São Paulo revelou que foi dirigindo até o hospital, sem saber que já estava infartando. "Fui para o Sírio [Libanês] dirigindo, eu não sabia que estava infartando, e o [médico Roberto] Kalil me internou. Tive bloqueio total da principal artéria do coração", disse.

Burnier, de 63 anos, aproveitou para tranquilizar o público e explicou que está se recuperando. "Ganhei um stent, um balãozinho e uma nova vida. Estou bem, graças a Deus", declarou ele, por fim.

Escalado para o plantão de Ano-Novo da emissora na capital paulista, José Roberto Burnier havia apresentado duas edições do jornal local antes de sofrer o infarto. Atualmente, ele é âncora titular do SP2, quando assumiu a vaga que era de Carlos Tramontina.