Lumena Aleluia participou do 'BBB 21'Reprodução / Instagram

Publicado 01/01/2024 12:16

A influenciadora Lumena Aleluia usou as redes sociais para compartilhar um ocorrido desagradável em seu último dia de 2023. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a ex-BBB relatou que teve seu cabelo revistado ao entrar em um evento de Ano-Novo.

"Cheguei pra curtir meu Réveillon aqui em Búzios e tive esse cabelo lindo de nega doce revistado pela segurança do evento. Mas, não vai estragar minha noite", escreveu ela. A situação aconteceu em Búzios, Estado do Rio de Janeiro, na festa "A Villa".

Após o breve desabafo da ex-participante do "Big Brother Brasil 21" viralizar, internautas passaram a comentar sobre o assunto. "Na maioria das festas que vou, também sou revistada no cabelo, independente de estar longo ou curto. Segurança, né? Afinal dá pra esconder várias coisas ilícitas e proibidas no cabelo", declarou uma.

"Palhaçada essa de revistar cabelo, será que é pra descobrir o shampoo que usa?", questionou outra. "Gata, por que é tão difícil de entender que dá pra esconder algo no cabelo? Pessoas de cabelo liso já fazem revista, imagina o seu que é mega volumoso", escreveu uma terceira.