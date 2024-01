Após áudio vazado de equipe de Ludmilla contra Anitta, Marvvila manda indireta: 'Só eu sei ' - Foto: Reprodução

Após áudio vazado de equipe de Ludmilla contra Anitta, Marvvila manda indireta: 'Só eu sei ' Foto: Reprodução

Publicado 31/12/2023 19:20

Na madrugada deste domingo (31), Silvana Oliveira compartilhou um vídeo onde o suposto empresário de Ludmilla conversa ao telefone e diz que Anitta estaria se movimentando para substituir o sertanejo Nathan no show da virada em Copacabana, e se queixa ainda de a Girl From Rio sempre tentar “ofuscar” sua filha.



Agora, quem entrou na história foi Marvvila, que através de seu perfil no X, antigo Twitter, curtiu alguns comentários relacionados à postagem de Silvana e logo após publicou um texto que, segundo a web, seria uma indireta para Ludmilla e sua equipe.



“Só eu sei o que eu passei, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco mesmo, né?! Mas Deus é fiel e justo e nunca me deixou desamparada”, escreveu a pagodeira.



É sabido que a ex-BBB e a dona do 'Numanice' chegaram a gravar uma música juntas, porém, o dueto foi excluído das plataformas digitais pouco tempo depois do lançamento. Na ocasião, a colunista Fábia Oliveira divulgou que o motivo era que Ludmilla não gostou do destaque dado à estreante, que também participou do The Voice. A cantora teria tido uma reunião com o presidente da Warnner e exigido o cancelamento da parceria.