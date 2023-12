Rafa Kalimann viverá vilã em nova novela das sete, na Globo - Reprodução / Instagram

Publicado 31/12/2023 09:23 | Atualizado 31/12/2023 09:29

Rafa Kalimann está contando os minutos para o final de 2023, na manha este domingo (31), a ex-BBB, teve seu perfil no Instagram hackeado.



Todas as publicações foram arquivadas, mensagens ameaçadoras e fotos intimas foram vazadas e postadas nos Stories da apresentadora.



No Twitter, Rafa revelou seu desespero com a situação. "Nunca fiquei tão desesperada e angustiada", escreveu, fazendo um forte pedido aos fãs.



"Hackearam meu Instagram, apagaram tudo. Já estou cuidando com a minha equipe e já acionamos todas as pessoas possíveis. Por favor, não denunciem lá. A chance de eu recuperar a conta é imensa. Se for denunciada, posso perder", frisou Rafa.