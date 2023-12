Katy Perry - Reprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 17:17 | Atualizado 30/12/2023 17:20

Os fãs da cantora estadunidense Katy Perry podem comemorar a vinda da artista ao Brasil em breve. De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", a famosa será uma das atrações do Rock in Rio 2024.

Grandes nomes como Imagine Dragons, Ed Sheeran, Ne-Yo, Joss Stone, Lulu Santos e Ludmilla já estão confirmados no evento. A participação de Katy, no entanto, ainda não foi oficialmente anunciada pela organização do festival.

Caso a informação seja confirmada nos próximos dias, a cantora quebrará o hiato de seis anos desde a última vinda ao país. Em 2018, Katy Perry passou por São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro com a turnê do álbum "Witness".

O Rock in Rio 2024 está previsto para acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.