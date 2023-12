Bruna Lombardi parabenizou o filho em seu aniversário de 42 anos - Reprodução / Instagram

Bruna Lombardi parabenizou o filho em seu aniversário de 42 anosReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2023 13:13

A atriz Bruna Lombardi usou as redes sociais para celebrar o aniversário do filho, Kim Riccelli, que está completando 42 anos neste sábado (30). A artista aproveitou a data especial para reunir alguns registros raros de seu único herdeiro, fruto de seu casamento com Carlos Alberto Riccelli, e escreveu uma declaração emocionante na legenda.

"Esse é o maior amor do mundo. Acho que começa por instinto e vai se tornando um sentimento arrebatador que supera tudo. Tento falar, Kim, da descoberta diária de te conhecer. Da maravilha de te ver crescer e ir se transformando em cada fase da vida. E da surpresa de ver o mestre que você se tornou. Mestre de todas as artes e da suprema arte de viver. Você veio com essa inteligência cósmica que sabe tudo e todos os dias estuda, pesquisa, busca compreender mais", iniciou ela.

Ao longo do texto, Bruna Lombardi elogiou a dedicação do filho, que é ator e diretor, em sua carreira profissional. "A gente trabalha junto e você é o líder que vê todos os detalhes, compreende todas as pessoas e cria um ambiente sereno e feliz por onde passa. Um diretor que os atores amam, um profissional múltiplo que todos respeitam, um cara que todos querem escutar e ter perto", declarou.

Nos comentários da postagem, fãs da grande atriz deixaram mensagens carinhosas a Kim Riccelli. "Clone do pai. Parabéns pelo filho", disse uma seguidora. "Como dizem, o fruto não cai longe da árvore! Com pais como vocês, ele não poderia ser diferente né!", destacou outra.