Poliana Rocha não passará virada do ano com Leonardo - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha não passará virada do ano com Leonardo Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2023 21:49

Poliana Rocha usou as redes sociais nesta sexta-feira (29) para explicar o motivo de não passar a virada para o ano novo com o marido, o cantor Leonardo. A jornalista contou que não poderá acompanhar a rotina de show do sertanejo nos últimos dias do ano.

"Confesso que meu coração está pequenininho, mas eu tive que tomar essa decisão. Depois de muitos anos passando o Réveillon com o Leo, ele faz show, o tempo todo eu estou acompanhando nesse dia, esse ano nós vamos passar separados", contou nos Stories do Instagram.

De acordo com Poliana, a agenda lotada de shows do artista impedirá que eles passem a virada do ano juntos. "Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, no dia primeiro. Não tinha condições de acompanhar ele, porque minha mãe veio para cá. Então, para eu acompanhar, eu teria que levar minha mãe, e minha mãe fica super cansada. São viagens longas", explicou.

Ainda assim, Poliana afirmou que passará o Réveillon na companhia da família, curtindo a virada com Zé Felipe e Virgínia Fonseca. "Para poupar minha mãe, eu tive que fazer a escolha de não passar com ele e passar com minha mãe, com nora e filho, porque tenho certeza que será maravilhoso também. Mas com certeza eu vou sentir a falta dele", completou.