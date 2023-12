Homenagem de festival a fã que morreu em show de Taylor Swift gera revolta - Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2023 18:08 | Atualizado 29/12/2023 18:12

Uma hamburgueria, localizada no bairro Caçari, zona Leste de Boa Vista, gerou polêmica nas redes sociais nesta sexta-feira (29) após disponibilizar água gratuita em uma área chamada "Ana Benevides" durante uma festa temática da cantora Taylor Swift. A fã da artista norte-americana morreu de exaustão térmica causada pelo calor no show da The Eras Tour no dia 17 de novembro.

O dono da hamburgueria, Lucas Farinola, de 25 anos, explicou ao g1 que sua intenção era apoiar a distribuição gratuita de água em eventos. O 'Swift Fest', festival promovido pela hamburgueria Queridinha Burgers, ocorreu na última quinta-feira (28).

Em postagem feita no Instagram, o estabelecimento publicou um vídeo em que exibe a placa "Ana Benevides Zone", local que disponibilizava água gratuita para o público. A publicação viralizou e foi alvo de críticas.

Festival de fãs da Taylor Swift está sendo criticado após colocar o nome de Ana Clara Benevides em área com caixa d’água:



“Ana Benevides Zone” pic.twitter.com/RNXTNixbnF — POPTime (@siteptbr) December 29, 2023

"Não é de bom tom", disse uma internauta. "Foi de PÉSSIMO gosto. Incrível não ter uma pessoa na equipe desta desta pra parar e pensar se isso realmente seria uma boa ideia", pontuou outra. "Olha, será que NINGUÉM pensou que poderia ser um mal gosto absurdo?", questionou uma terceira.

"Achei de mal gosto", disse mais um. "Pode até ter sido com boa intenção, mas não caiu bem não", afirmou uma internauta. "Não é possível que alguém pensou que isso ia ter uma boa repercussão", completou.