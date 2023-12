Sandra Anneberg com a filha, Elisa - Reprodução/Instagram

Sandra Anneberg com a filha, ElisaReprodução/Instagram

Publicado 29/12/2023 16:42

A jornalista Sandra Annenberg relembrou ataques preconceituosos que recebeu após compartilhar uma foto com a filha, Elisa, e o marido, Ernesto Paglia, na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ em São Paulo. Na ocasião, a apresentadora do "Globo Repórter" usou pronome neutro na legenda da foto em família e foi criticada.

"Nossa família se une às Mães Pela Diversidade e a todes que lutam pelo respeito aos direitos LGBTQIA+. Estamos juntes", declarou Sandra na postagem feita em julho deste ano. Em entrevista publicada pelo jornal "O Globo" nesta sexta-feira (29), Annenberg afirma que apesar das críticas, recebeu grande apoio dos seguidores no Instagram.

"Não entendo o que as pessoas têm a ver com a sexualidade alheia. Cada um tem que procurar a própria felicidade. Apesar dos poucos ataques de ódio e discriminação, tive apoio da maioria das pessoas. Uma minoria barulhenta é que, covardemente, resolveu discutir gramática como desculpa para expressar homofobia. Tenho pena deles", afirmou ao jornal.

No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em 28 de junho, Elisa, de 20 anos, assumiu fazer parte da comunidade LGBTQIA+ nas redes sociais. De acordo com a jovem artista, o ela sempre contou com o pais em relação à sua sexualidade.

"Por que não usar essa energia para preservar o meio ambiente, para defender a igualdade e a justiça social ao invés de criticar o amor 'des outres'? Tenho tanto orgulho da minha filha e da geração dela que não precisam de rótulos e que acreditam que o respeito às diferenças é o mais importante nas relações. Acho que a eduquei muito bem!", completou Sandra.