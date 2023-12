MC Pipokinha marcou presença em cruzeiro organizado por Neymar - Reprodução / Instagram

MC Pipokinha marcou presença em cruzeiro organizado por NeymarReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 12:40 | Atualizado 29/12/2023 12:43

Os dias de diversão no cruzeiro de Neymar estão chegando ao fim, mas os bastidores do grande evento, que conta com a presença de diversos famosos, continuam rolando na web.

MC Pipokinha, uma das convidadas, aproveitou um momento de descontração no navio para deixar um recado nas redes. Enquanto conversava com as amigas, a funkeira revelou que presenciou alguns homens casados traindo suas esposas no "Ney em Alto Mar".

"Se você é casada, seu marido está no cruzeiro e você não veio, pode ter certeza que seu chifre está garantido", disparou ela. E completou: "Todos os casados que eu vi, traíram."

Vale lembrar que o cruzeiro organizado por Neymar chega ao fim nesta sexta-feira (29), após entregar 72 horas de pura diversão aos amigos do jogador de futebol. A atração está entre os assuntos mais comentados desde segunda (26), primeiro dia da embarcação.