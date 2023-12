Vivi e Juliano Floss anunciaram o término do namoro após dois anos juntos - Reprodução / Instagram

Vivi e Juliano Floss anunciaram o término do namoro após dois anos juntosReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2023 12:14 | Atualizado 29/12/2023 12:16

Vivi Wanderley usou as redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre o fim de seu relacionamento com o dançarino Juliano Floss. Os dois A influenciadorausou as redes sociais para fazer um desabafo sincero sobre o fim de seu relacionamento com o dançarino. Os dois anunciaram o término na última quinta-feira (28), após dois anos de namoro.

Na manhã desta sexta-feira (29), perfis no Instagram publicaram detalhes dos bastidores do rompimento. De acordo com informações da página "Lets Gossip", no Instagram, Juliano teria sido flagrado "em momentos íntimos" com outra menina em uma festa.

Após a repercussão da notícia, Vivi lamentou a situação na web. "Não estou acreditando. Joguei dois anos da minha vida fora. E a única coisa que eu pedi foi responsabilidade afetiva, como pode", escreveu ela.

A história, no entanto, ganhou um desdobramento mais profundo depois que a mãe da influencer deixou um comentário na página em questão. "Flagrados em momentos íntimos = dando dedada nela na frente de todo mundo! Inacreditável. Que decepção!", declarou Daniele Aguiar.

Vivi Wanderley, por sua vez, deixou de seguir o ex-namorado nas redes sociais e aproveitou para deletar diversos conteúdos que havia publicado com ele na internet. "Se ele estivesse só se envolvendo era menos pior. Tava quase transando com a mão na calça da menina. Que nojo", complementou ela em outro comentário.