Publicado 29/12/2023 10:33

Sumida das redes sociais, a influenciadora Camila Loures decidiu aparecer para conversar com os seguidores. Ela, que está sendo bastante cotada para o Camarote do "BBB 24", da Globo, quebrou o silêncio e se pronunciou a respeito dos rumores de sua participação.

"Primeiramente, muito obrigada pelas mensagens que vocês me mandaram. Segundo, vim aqui falar sobre as especulações de mais um ano da galera achando que vou para o 'BBB'. Não vou, gente. Ontem Leo Dias até me mandou mensagem perguntando e eu falei que não ia", esclareceu ela.

Na sequência, Camila Loures, que recentemente terminou o relacionamento com Lucas Rodolfo, explicou que se afastou da web exatamente por esse motivo. "Estava vivendo o luto do término, estava curtindo eu, minha companhia, minha família e meus amigos", contou.

E completou: "Não vou para o BBB, não porque não quero, eu iria. Mas esse ano não chegou convite", concluiu a influenciadora. Vale lembrar que os participantes do time Camarote só serão confinados para o reality show da Globo após a virada do ano.