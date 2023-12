MC Daniel e MC Ryan SP revelam verdade sobre suposto roubo - Reprodução/Instagram

MC Daniel e MC Ryan SP revelam verdade sobre suposto rouboReprodução/Instagram

Publicado 28/12/2023 21:34

MC Daniel e MC Ryan SP deixaram os fãs preocupados nas redes sociais nesta quinta-feira (28) ao "denunciarem” o roubo de joias avaliadas em R$ 130 mil. Os dois estavam participando do cruzeiro de Neymar, "Ney em Alto Mar", quando falaram sobre o sumiço.

Nos Stories do Instagram, os artistas relataram o sumiço das joias e muitos internautas acreditaram que um ladrão estivesse à solta no navio. “Fica em paz que eu acho quem foi! Já recuperei celular, carro, com as joias não vai ser diferente”, disse o Falcão do Funk ao deixar a embarcação.

Horas mais tarde, os músicos revelaram que o "roubo", na verdade, se tratava de uma publicidade da Netflix para promover sua nova série, "La Casa de Papel: Berlim". O spin-off da trama espanhola, que ficou conhecida mundialmente por mostrar o roubo da casa da moeda da Espanha, é focado nos crimes cometidos pelo personagem queridinho do público, Berlim, interpretado por Pedro Alonso.

"O que é seu tá guardado. Vou achar você Berlim, não vai ficar assim não", brincou MC Daniel nos comentários da postagem. “Vou te pegar Berlim”, disse MC Ryan SP.