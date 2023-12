Pai de Neymar curte show em cruzeiro do filho - Reprodução/Instagram

Pai de Neymar curte show em cruzeiro do filhoReprodução/Instagram

Publicado 28/12/2023 17:12 | Atualizado 28/12/2023 17:31

Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr., curtiu o show da dupla sertaneja Mateus e Fabrício nesta quinta-feira (28) a bordo do cruzeiro "Ney em Alto Mar".

Em vídeo publicado nos Stories dos cantores, é possível ver o empresário assistindo de pertinho a apresentação em voz e violão da dupla, abraçado com uma mulher e até levando um “apertão” de outra jovem.

Nos vídeos, ele também aparece ao lado de uma mesa repleta de bebidas, conversando com outros tripulantes e cantando a todo fôlego o hit "Evidências", da dupla Chitãozinho e Chororó. Confira abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Nascimento (@coluna.danielnascimento)

Além do pai de Neymar, o filho caçula do jogador de futebol, Davi Lucca, também está à bordo do navio.