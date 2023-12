Lexa e Ricardo Vianna assumiram namoro em novembro deste ano - Reprodução/Instagram

Publicado 28/12/2023 16:26 | Atualizado 28/12/2023 16:29

Pois bem, caros leitores! Lexa e Ricardo Vianna estão mais apaixonados do que nunca. Os dois engataram um relacionamento em novembro deste ano, um mês após a cantora se divorciar de MC Guimê. Na ocasião, muitos acreditavam que o namoro se tratava de uma cortina de fumaça para tirar a atenção da traição da artista, confirmada pelo funkeiro, mas a verdade é que os dois não se desgrudam.

De acordo com informações exclusivas da coluna Daniel Nascimento, os pombinhos estão vivendo uma fase de muita paixão, quase uma lua de mel. A artista está constantemente no luxuoso Condomínio Le Parc Residencial Resort, localizado na Barra da Tijuca, onde vive Ricardo, e encantou a todos com sua simpatia.

A cantora malha na academia do condomínio do amado, está sempre curtindo a piscina e é sempre muito gentil com os funcionários, porteiros, recepcionistas e responsáveis pela limpeza do local. Lexa também sempre faz questão de atender os fãs e tirar fotos com todos.

Eles fazem tremer as estruturas, frequentemente flagrados agarradinhos. O que eles demonstram é que estão muito apaixonados e é um sentimento recíproco.

Lexa, que sempre foi discreta com sua vida amorosa, também vem compartilhando momentos especiais ao lado do ator nas redes sociais. O que parecia ser uma cortina de fumaça, orientada por sua mãe e empresária, Darlin Ferrattry, para abafar a separação polêmica de Lexa e Guimê, conforme noticiou a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, se tornou uma grande paixão.