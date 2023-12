Larissa Manoela e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias - Reprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 12:18 | Atualizado 28/12/2023 12:32

A relação entre Larissa Manoela e os pais está conturbada desde agosto deste ano, quando a atriz revelou estar sendo impedida por eles de acessar seu patrimônio. No entanto, Silvana Taques e Gilberto Elias ainda têm esperanças de que o afastamento da artista seja temporário.

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que os pais da famosa buscaram a ajuda de dona Edelarzil, conhecida como "a benzedeira do algodão", no interior de São Paulo, justamente para tentar entender o que de fato fez Larissa cortar laços com a família, já que os acertos a cerca dos bens estava quase fechado.

Médium de materialização há mais de 50 anos, ela atende semanalmente centenas de pessoas que a procuram nos dias de consulta para serem "limpas" de influências negativas, feitiços ou de conflitos pessoais.

Pois bem, caros leitores, de acordo com amigos deste colunista que vos escreve, durante a consulta dos pais de Larissa Manoela, foi "materializado" tudo sobre a causa da confusão e afastamento brusco da atriz.

Além disso, a "benzedeira do algodão" teria revelado a existência de muito trabalho de feitiçaria para que a briga com a filha acontecesse. Nossas fontes revelaram que o casal está em Orlando, na Flórida, e que nesse momento, após a consulta, abriram mão de procurar por Larissa, pois já fizeram muito isso.

Desde o início do imbróglio, a esposa de André Luiz Frambach só fala com os pais através de advogados, sendo assim, não possuem contato direto. Dona Edelarzil garantiu que Larissa retornaria para a vida dos pais, que segundo amigos deste colunista que vos escreve informou, não estão dilapidando o patrimônio da famosa.

Com isso, Silvana Taques e Gilberto Elias decidiram respeitar e esperar o tempo da filha para que ocorra uma reconciliação entre eles, deixando muito claro que quando a ex-Carrossel decidir ter uma conversa com os dois, eles estão abertos a isso.