Preta Gil e Rodrigo GodoyReprodução / Instagram

Publicado 28/12/2023 09:46 | Atualizado 28/12/2023 09:54

A cantora Preta Gil ficou entre os assuntos mais comentados na web após viralizar a notícia de que estaria conhecendo um novo rapaz. De acordo com informações do portal "LeoDias", a artista está bastante próxima do modelo João Pedro Modesto.

Ainda segundo o jornalista, os dois teriam se conhecido em julho deste ano, na festa de aniversário de Marina Morena, irmã de Preta. Desde então, eles nunca mais se afastaram, levantando rumores de um possível affair.

O suposto romance da filha de Gilberto Gil, no entanto, dividiu opiniões entre os internautas, que passaram a comparar o modelo com seu ex-marido, Rodrigo Godoy. "Vai cair na besteira de novo, irmã?", comentou uma seguidora.

"Eu não entendo a necessidade de arrumar novinho padrão mais uma vez… Isso sempre acaba mal, que Deus a abençoe e dê o discernimento para os dois", disse outra. "Daqui um tempo vai vir se queixar que foi usada e abandonada, mas não muda o padrão", declarou uma terceira. "Não aprendeu ainda?", disparou mais uma.