PC Siqueira foi encontrado morto em apartamento - Reprodução/Instagram

PC Siqueira foi encontrado morto em apartamentoReprodução/Instagram

Publicado 27/12/2023 21:47 | Atualizado 27/12/2023 21:52

Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido na internet como PC Siqueira, deixou os seguidores preocupados ao desejar um Feliz Natal para as pessoas solitárias.

Três dias antes de ser encontrado morto em apartamento em São Paulo , o youtuber, mais conhecido na internet comodeixou os seguidores preocupados ao desejar um Feliz Natal para as pessoas solitárias.

No vídeo publicado no Instagram, o influenciador digital dedicou o recado para as pessoas que também passaram a festa de forma "solitária". “Quero desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, principalmente para as pessoas que assim como eu não vão comemorar e vão passar como se fosse qualquer dia", declarou. "Feliz Natal solitário para você, feliz Ano Novo solitário para você também. Estamos juntos. Nós não estamos sozinhos”.

"Feliz natal pra você que não tem família, não tem muitos amigos ou não tem grana pra fazer festa. Você não está sozinho!", disse na legenda. Confira o vídeo abaixo:

Nos comentários da publicação, muitas pessoas mostraram preocupação e mandaram mensagens de apoio. "PC você não está sozinho man, você me inspirou a criar conteúdo nas internet man. Feliz Natal", disse um. "Estar rodeado de pessoas, não significa não estar sozinho. Vocês não estão sozinhos", declarou outra. "Feliz Natal PC, você fez parte da minha adolescência. Sinto muito por você está nesse momento", afirmou um terceiro.