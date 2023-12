Fã faz tatuagem no próprio rosto em homenagem à Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2023 19:26

O tiktoker Kailan Alexandre viralizou nesta quarta-feira (27) ao fazer uma homenagem inusitada à cantora Anitta. Em seu perfil, o fã surgiu com a frase "c* da Anitta" tatuada no próprio rosto.



O criador de conteúdo compartilhou nas redes sociais todo o processo da escolha até a confecção da tatuagem. "Depois de 2023, nada mais me abala”, escreveu na legenda do vídeo.

MEU DEUS! Fã de Anitta tatua a frase “c* da Anitta” no rosto. pic.twitter.com/wj32dF4CJN

Nos comentários, ele Kailan recebeu diversas críticas. "Tem que se odiar muito pra fazer uma coisa dessas", disse um internauta. "Mona, não, aí já é demais", afirmou outro. "Nem se eu fosse minha maior hater", declarou uma terceira.

Logo depois de ter publicado o vídeo, o jovem rebateu as críticas por sua homenagem. “Gente, ó, deixa eu deixar aqui já o papo pra vocês, estou indo ali comprar a pomada e estou vendo que o povo está me mordendo aqui no Instagram", declarou. Gente, não tatua a cara de vocês. Se vocês não gostam, vocês não tatuam”.