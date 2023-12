MC Mirella mostra o rosto de Serena pela primeira vez - Reprodução/Instagram

MC Mirella mostra o rosto de Serena pela primeira vezReprodução/Instagram

Publicado 27/12/2023 15:49 | Atualizado 27/12/2023 16:21

MC Mirella usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para publicar as primeiras fotos do rosto da filha. Serena, fruto do relacionamento da cantora com Dynho Alves, nasceu na última terça-feira (26).







"Bem-vinda Serena! Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande, e logo logo estará no quarto com a gente!", escreveu na legenda da postagem feita no Instagram.

Nos comentários da publicação, os fãs e famosos se derreteram com os cliques da família. "Parabéns! Bem vindos ao amor incondicional", declarou Adriane Galisteu. "Jesus, que presente", disse a ex-BBB Adélia Soares. "Ah lindos! Seja bem-vinda Serena! Deus abençoe essa família linda!", escreveu uma internauta.