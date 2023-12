Virgínia Fonseca no cruzeiro de Neymar - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2023 21:13

Virginia Fonseca e Zé Felipe embarcaram no cruzeiro "Ney em Alto Mar", de Neymar, na última terça-feira (26) e revelaram que a viagem será mais longa do que imaginaram. O casal pretendia deixar o navio na nesta quinta (28), mas precisaram mudar os planos.

"A gente estava na piscina e recebemos a notícia de que não dá para sair amanhã... Ou sai agora, às 17h, ou sai dia 29. Descemos para arrumar as coisas, pronta para sair do cruzeiro, mas decidimos ficar até dia 29... Só que: não temos mais roupa nenhuma!", relatou Virgínia nos Stories do Instagram.

Em seguida, a empresária revelou que vai participar de uma festa a fantasia no cruzeiro, mas não estava preparada para o evento. "O que acontece, amanhã é festa a fantasia. A gente ia sair cedo e não ia para a festa a fantasia, mas vamos ter que ficar. Sei lá, a Polícia Federal falou que não tem como sair", explicou.

De acordo com Virgínia, talvez encontrem uma forma de liberar a saída dos tripulantes, mas ainda não é certo. "Quer saber? Vamos viver!".

