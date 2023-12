Jojo Todynho desabafa sobre ser vítima de crime cibernético e assédio nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2023 20:23 | Atualizado 27/12/2023 20:31

Jojo Todynho publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (27) e revelou que foi vítima de crime cibernético e assédio. A cantora relatou que uma falsa imagem íntima sua está circulando pelos grupos de WhatsApp e esclareceu que tudo não passa de uma montagem.

“Eu estou rindo muito. O povo tem um tempo… Fizeram uma montagem minha, botaram até topete (risos). Pelo menos, me deixaram toda… (risos). Botaram a rodela do peito desse tamanho. Nego vacila muito, brinca muito. Eu estou passando mal (risos). Eu falo que não tenho um dia de paz e o povo não acredita”, relatou nos Stories do Instagram.

De acordo com Jojo, os criminosos usaram como base uma foto de sua viagem a Fortaleza. “Tiraram o maiô e fizeram uma montagem minha pelada e está em todos os grupos de WhatsApp. Nego me mandando: ‘Deu mole?’. Que deu mole (risos). Tadinha da minha advogada, não tem um minuto de paz”, lamentou.

Pouco depois, a artista de 26 anos revelou que após o ocorrido, homens começaram a enviar nudes através do direct de seu perfil no Instagram: "Tem homens vindo no meu direct me mandar fotos das partes íntimas. Vocês não têm nem vergonha, né?".

"Se vocês continuarem, vou explanar vocês ou vou lá na delegacia denunciar vocês por assédio. Isso é crime", afirmou. "Não sou obrigada a ficar olhando essa Mata Atlântica. Não tem vergonha de ficar mostrando essa bananinha nanica? Aqui você não chega nem na porta com essa bananinha nanica".