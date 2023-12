Novo carro de Ana Castela - Reprodução/Instagram

Novo carro de Ana CastelaReprodução/Instagram

27/12/2023

Ana Castela usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para exibir sua nova conquista: um carro novo avaliado em R$ 500 mil. Ao agradecer e celebrar a aquisição, a cantora divertiu os fãs com uma dedicatória inusitada.

"Fruto do meu trabalho, suor, choro, haters que não pode faltar, felicidade e dedicação! Obrigada, Deus, pai e mãe por nunca deixarem eu desistir. (Não vou saber estacionar, e nem ver quem tá na rua… mas Deus cuida) Com vocês, meu carro!", disse a artista no Instagram ao agradecer.

O modelo escolhido pela Boiadeira é uma Nova Chevrolet Silverado High Country 2024, importada do México, e que está em pré-venda por R$ 519 mil. De acordo com informações do fabricante, o primeiro lote de 500 unidades se esgotou em menos de duas horas.

Nos Stories, Ana afirmou que sonhava com esse modelo há muito tempo e juntou o dinheiro para comprar. “Eu estava querendo essa caminhonete há muito tempo, e aí eu tirei minha carteira e falei para o meu pai: ‘Pai, agora que tirei minha carteira de motorista, eu posso ter minha caminhonete’. E ela está aqui atrás de mim!”, explicou.



“Foi o que aconteceu, eu trabalhei muito, muito, muito… Tive meu dinheiro para comprá-la, e finalmente deu certo de eu ter a minha caminhonete, e ela está comigo agora! Mas enfim, vou saber entrar em garagem? Não! Vou saber estacionar? Não! Vou saber fazer baliza? Deus cuida’, brincou Ana.