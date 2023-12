Virginia e Zé Felipe marcam presença no cruzeiro de Neymar - Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 13:40

Neymar Jr. começou na última terça-feira (26) e segue entregando diversão aos convidados do jogador de futebol, O cruzeiro organizado porcomeçou na última terça-feira (26) e segue entregando diversão aos convidados do jogador de futebol, que também está aproveitando cada momento . Nesta manhã, diversos famosos presentes no navio compartilharam alguns detalhes do local luxuoso.

Nas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou imagens da cabine onde está hospedada com o marido, o cantor Zé Felipe. Em registros publicados pela nova contratada do SBT, é possível perceber que a decoração do quarto consiste em tons vermelhos, marrom e branco.

Já o influenciador Biel Maciel aproveitou para mostrar os mimos personalizados que Neymar deixou para cada convidado nos quartos. "Gratidão, meu irmão! E que estrutura", elogiou o amigo do camisa 10 da Seleção Brasileira.

Outras celebridades como Belo e Gracyanne Barbosa, Deolane Bezerra, Silvia Abravanel, Péricles, MC Guimê, MC Ryan SP, o humorista Thiago Ventura e Rafaella Santos, irmã do craque, também estão curtindo o "Ney em Alto Mar". O evento acontece até a próxima sexta-feira (29).