Publicado 27/12/2023 11:15

Jaqueline Grohalski, campeã de "A Fazenda 15", revelar que Após, campeã de "A Fazenda 15", revelar que sua família está processando Kamila Simioni , a ex-participante do reality show da Record quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o assunto.

Em conversa exclusiva com a colunista Mariana Morais, do site "Correio Braziliense", a famosa não demonstrou receio do processo. "Um a mais, um a menos não fará a menor diferença na minha vida! Ainda não fui citada judicialmente. Não sei se procede", disse ela.

Kamila Simioni ainda afirmou à jornalista que tem como provar tudo o que disse dentro do confinamento. "Caso realmente seja verdade, bom que aproveito e provo que as coisas que falo não são mentira", garantiu ela, por fim.

Vale lembrar que Jaqueline não expôs diretamente o verdadeiro motivo do processo de Simioni. No entanto, após a fala da vencedora da edição, internautas passaram a apontar que a decisão da família de Jaque ocorreu logo depois que a rival a chamou de "ficha rosa", o que seria uma referência a garotas de programa.