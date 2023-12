MC Mirella e Dynho Alves - Reprodução / Instagram

Publicado 27/12/2023 08:16 | Atualizado 27/12/2023 08:18

Depois de receber diversas críticas, a ex-A Fazenda decidiu se pronunciar sobre o assunto assim que teve oportunidade. Já no quarto do hospital, ela explicou que estava apenas trabalhando, como sempre fez.

"Eu sei que muitas pessoas não estão acostumadas com esse tipo de coisa, tem gente que não me conhece, não me acompanhava. Esse é meu jeito, eu sou assim, minha vida é um livro aberto, eu posto tudo do meu dia a dia, do meu cotidiano, pra mim não é nenhum problema trabalhar daqui ou de lá", declarou MC Mirella.

Na sequência, a funkeira reforçou que ainda não mostrou o rostinho da recém-nascida pois ficou sem acesso ao celular durante o parto. "Não vejo problema em trabalhar, não estou morrendo. Estava parindo, não tinha como tirar foto", disse ela, afirmando que apresentaria a herdeira aos fãs assim que pudesse.