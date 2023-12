Karoline Lima encontra sósia de Éder Militão no aeroporto - Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2023 21:14 | Atualizado 26/12/2023 21:16

Karoline Lima estava no aeroporto a caminho de Maracaípe, Pernambuco, para passar o Réveillon quando levou um susto. Nesta terça-feira (26), a influenciadora digital foi surpreendida ao encontrar um sósia de seu ex, o jogador de futebol Éder Militão.

Nos Stories do Instagram, Karoline registrou o momento em que um homem passa por ela de costas e com o mesmo visual do pai de sua filha Cecília, de 1 ano.

"Bicha, que susto! Qual a chance", escreveu na legenda ao flagrar o rapaz.

Em seguida, ela divertiu os seguidores ao publicar um vídeo ao lado do rapaz para comprovar que não é o ex. "É um fantasma! Fiquei nervosa", brincou a influenciadora. Confira: