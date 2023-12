Roberta Miranda mostra acidente de trânsito - Reprodução/Instagram

Roberta Miranda mostra acidente de trânsito Reprodução/Instagram

Publicado 26/12/2023 20:26 | Atualizado 26/12/2023 20:33

Roberta Miranda sofreu uma acidente de trânsito nesta terça-feira (26), enquanto dirigia numa via bastante movimentada. Após a colisão, a cantora gravou um vídeo e afirmou ter batido com a cabeça no volante.

A artista surgiu no Stories do Instagram para informar que não se machucou e tranquilizou os fãs. "Infelizmente isso aconteceu, mas está tudo bem, só o nervoso mesmo", garantiu.

“Olha aqui, galera! Isso aqui só realmente Deus, porque o cara meteu aqui… bateu no meu carro. Bati com a cabeça no volante. Dá uma olhada aqui”, disse a artista ao exibir o automóvel que colidiu com o seu, que ficou com a frente destruída.